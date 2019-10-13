【財經點睛】G-SHOCK未來增長動力來自中國　要搶攻靠呢樣

手錶以往是功能性產品，是為了看時間。在可以隨時知道時間的21世紀，手錶的功能性已大幅減少，反而是配戴者的配飾。簡而言之，從閣下的手錶已知的身份及地位。不是嗎？看看當地杜汶澤在電影「伊莎貝拉」內，如何向梁洛施講述自己為了一隻「金勞」所作所為，便可知道原來手戴一隻「金勞」，自己可以獲得外界認同。

若是透過金錶﹑鑲嵌鑽石的手錶，以顯示自己身份及地位，不難理解。可是若說Casio旗下的G-SHOCK產品，因此能夠突顯用家個人身份再次大熱，難免會惹人質疑。

一般人的意見總認為，G-SHOCK不就是一隻電子錶，電子錶對個人型象如何增值？該公司的策略，則是營造一個讓人感到夠型及夠潮的形象以吸引消費者。此策略在中國市場更是相當成功。

G-SHOCK面世已有36年，但並無予消費者過氣的感覺。（視覺中國）

超級品牌日帶動產品銷情上揚

據《日本經濟新聞》指出，在今年5月9日中國阿里巴巴旗下「天貓」舉辦一年一度的「超級品牌日」促銷活戶動。當日在天貓網站上打著「新潮流」招牌的紅色的G-SHOCK佔據了顯著位置，更作定為位「最推薦」產品銷售。

在「超級品牌日」效應下，G-SHOCK於今年5﹑6月於天貓銷售按年升一倍，7月亦有6成增長。

5月「超級品牌日」主要針對對象是1990年代出生的「90後」目標用戶。在「超級品牌日」的1周前，於成都舉辦街舞活動，吸引2.8萬人到場，活動的網絡直播亦吸引了960萬人收看。

Casio在今年4至6月營業利潤為75億日圓，較市場預期的65億日圓為佳，其中內地市場營收增幅為36%。取得如此結果，反映出公司策略收效。

分析師認為，智能手銀成為G-SHOCK強勁的競爭對手。（視覺中國）

該公司對中國市場前景相當樂觀。截至今年3月底止的2018年財政年度，G-SHOCK全球銷量950萬隻，其中在中國市場銷量為110萬隻，在中國以外的亞洲市場，銷量為180萬隻。

目前Casio在中國市場銷售的產品，介乎2至3萬日圓，未來會針對30歲以上的消費者，推廣售價為7萬日圓以上產品。同時提出在2022年3月底止的2021年財政年度，全球銷售1,200萬隻G-SHOCK。這250萬隻新銷售的產品中，50%貢獻來自中國及亞洲地區。是否成功在中國市場發展，成為能否達標關鍵。

不過證券業人士對Casio的策略抱持較審慎態度，更認為智能手錶成G-SHOCK的對手。在這以型行先的消費時代，消費者認為是G-SHOCK或是智能手錶夠型夠潮，或成為勝負關鍵。