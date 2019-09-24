【中午收市】友邦發力帶動港股暫擺脫弱勢　半日升83點

港股暫時擺脫連續6日跌勢，重上26300點，其中重磅股友邦（1299）回升，以及中國移動（0941）及滙豐控股（0005）上揚，均成大市半日上升的動力。

恒生指數中午收市報26305點，升83點；國企指數中午收市報10301點，升13點，成交額為404.31億元。

中移動半日升1.9%

友邦近期處於弱勢，今日回升成為大市的動力之源，中午收市報76.15元，升1.7%。作為同業的保誠（2378）則跌1.4%，中午收市報145元，宏利金融（0945）跌0.3%，收市報143.3元。

另一重磅金融股滙控亦上揚，中午收市報60.1元，升1%，恒生銀行（0011）升0.7%，中午收市報172元，中銀香港（2388）升0.6%，中午收市報26.95元，渣打集團（2888）升0.2%，中午收市報66.7元。

中移動則為今早表現最佳的藍籌股，中午收市報65.85元，升1.9%，中國聯通（0762）升0.1%，中午收市報8.28元，中國電信（0728）跌0.8%，中午收市報3.54元。

內房股方面，碧桂園（2007）升1.2%，中午收市報10.1元，華潤置地（1109）升0.4%，中午收市報32.85元。

騰控半日勁升逾2倍

騰邦控股（6880）今早出現異動，彈升233%，中午收市報1.55元；至於主席遭到李嘉誠基金會申請破產的五龍電動車（0729），中午收市報0.248元，跌6.4%。