費沙研究所學者：若中國尊重一國兩制　中港加強聯繫亦無問題

加拿大智庫費沙研究所（FraserInstitute）早前公布香港再次成為全球最自由經濟體，但該所指出內地干預香港及暴力鎮壓支持民主的示威者，將嚴重危害香港法治及影響香港最自由經濟的地位。加拿大費沙研究所學人及Michael A. Walker博士自由經濟研究主席Fred McMahon表示，即使部分示威者有暴力行為，將不會對本港法治構成影響。因為在司法層面上，本港已撤回逃犯條例。法治保障所有人有平等的自由，如警方使用過度武力執法，大規模拘捕示威者等，則可能會損害法治。

國泰近月管理層先後離職，被部分人認為是受中國政府施壓。Fred McMahon說，自己沒有深入研究這件事，但國際投資者主要關注點是，在一國兩制下，香港可以高度自治，經濟上亦被視為獨立的個體，若中國尊重一國兩制，維持本港法治及司法獨立，則可令投資者保持營商信心，只要中國信守一國兩制承諾，中港加強聯繫亦沒有問題。

香港人權法案只具象徵性意義

本港反對修訂逃犯條例的示威持續，美國國會將審議《香港人權與民主法案》。Fred McMahon覺得，法案具有象徵性意義，實際影響不大。即使通過法案，也不會有即時制裁行動，但如果香港情況惡化 ，而美國再通過法案，將使事態發展更嚴重。

獅子山學會主席王弼稱，只要內地法制沒影響香港的普通法制，本港法治仍可獲得保障，而港府已撤回修訂逃犯條例，未有引入緊急法，相信有助維持外資的信心，讓香港繼續保持全球自由經濟體的榜首。不過，如果外界認為中央干預跨國企業的內部管治，例如是影響公司管理層及員工的自由度，將令外國投資者對香港的投資有負面影響。

加拿大費沙研究所在9月中公布《世界經濟自由指數2019》，前三名分別為香港、新加坡及紐西蘭。在5個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」均排列首位，惟在司法制度則排第12位。