諾貝爾經濟學奬得主指解決樓價及收入問題　香港才有曙光

三位諾貝爾經濟學奬得主，今日共同探討環球經濟以及中港問題。中美貿易戰已發生超過一年半，班特.勞勃.霍姆斯壯（Bengt.R.Holmstrom）坦言，中國實力大大提高是貿易戰主因。

另外，由於數碼科技涉及國家安全及軍事用途問題，相信需時更長的談判時間。羅拔·考科斯·默頓（Robert Merton）亦指，兩大經濟體談判過程緩慢，時間越長對社會及經濟的影響越大。米高·斯彭斯（Michael Spence），則表示，明年為美國總統大選，若民主黨勝出，中美談判有望好轉。

環球經濟處於下行周期，諾貝爾經濟學奬得主會如何作投資部署呢？霍姆斯壯指，會選擇受市場影響較少的健康板塊，另看好金融科技、投資科技板塊。默頓則指出，良好增長、管理的企業更重要，當然要留意買入價格，同時要做好風險管理，如投資者只可承受低風險，建議選擇保守投資組合，如增加存款比較。

對於中港問題以及近日本港示威行動，他們亦有留意，霍姆斯壯指出，一國兩制必須遵守的大原則。香港必需有良好的法治環境，才能保持國際金融中心地位。他相信，如政府有能力解決樓價高企、收入差距不均等問題，問題將會得到解決，但相信會時漫長的過程。