【收市總結】港股終止6連跌　石藥曾抽升11%　成全日表現最佳藍籌

撰文：張偉倫
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港股終止連跌6日走勢，並一度挑戰26400點，可是大市上升力度不足，最終挑戰失敗。縱使全日升幅不足60點，惟終止連跌走勢，對投資者而言仍屬利好消息。今日表現最令人意外者，非醫藥股莫屬，其中石藥集團（1093）曾抽升逾一成，成為表現最佳藍籌股。
恒生指數收市報26281點，升58點；國企指數收市報10271點，跌16點。
舜宇升1.9%
內地在午後公布集體採購招標結果後，石藥升幅明顯擴大，收市報16.26元，升8.5%，中國生物製藥（1177）升1.2%，收市報10.48元，石四藥集團（2005）收市報6.35元，升0.3%。金斯瑞生物科技（1548）則逆市下跌，收市報16.54元，跌1.5%。
手機設備股反彈，舜宇光學（2382）升1.9%，收市報116.2元，瑞聲科技（2018）升0.3%，收市報43.25元，鴻騰（6088）升2.7%，收市報3.48元。不過通達集團（0698）跌3.1%，收市報0.62元。
金融股今日普遍高收，重磅股友邦保險（1299）升1.5%，收市報76.05元，至於滙豐控股（0005）今日曾收復60元，收市報59.95元，升0.8%，恒生銀行（0011）升0.5.%，收市報171.6元。
地產股亦回升，九龍倉置業（0004）升0.7%，收市報42.55元，新鴻基地產（0016）升0.4%，收市報114元，信和置業（0083）升0.9%，收市報11.76元。
其他藍籌股方面，中國移動（0941）收市報65.2元，升0.9%，騰訊控股（0700）跌0.1%，收市報335.6元。