中國國家資訊中心：當前世界經濟變化十大特徵

2019年以來，發達國家經濟增速回落，新興經濟體出現分化；貨幣政策開始轉向，寬鬆大幕再次開啟。金融業盛極而衰，發達國家製造業出現技術性衰退。

中國國家資訊中心預測部程偉力近日發表文章認為，2019年以來，發達經濟體經濟增速普遍回落。美國前兩季度按年增速分別為2.7%、2.3%，比去年同期分別降低0.2、0.9個百分點；歐元區一季度按年增速為1%，比去年同期下降1.2個百分點，二季度環比增長只有0.2%，比一季度回落0.2個百分點。

日本前兩季度按年增速為1%和1.2%，均比上年同期下降0.3個百分點。作為歐洲最大的經濟體，德國二季度經濟按季倒退0.1%，按年增速為0。

新興經濟體經濟增速同樣普遍回落。2018年印度和越南經濟增速領跑新興市場經濟體，引起國際社會廣泛關注， 2019年出現分化現象。一季度，印度經濟按年增速回落到5.8%，比去年同期下降了1.9個百分點，國際貨幣基金組織預測的2019年全年增長7%也難以實現。

長期以來，印度各項經濟指標之間不匹配，印度前首席經濟顧問認為自2011年以來印度經濟增速每年都被高估了約2.5個百分點。與印度相反的是越南經濟異軍突起，上半年增速達到6.7%，前七個月工業生產指數同比增速保持在8.2%至10.2%之間。

全球經濟面臨的不確定性進一步上升。（視覺中國）

聯儲局貨幣政府已開始轉向

聯儲局的貨幣政策也開始轉向。面對當前經濟下行壓力加大，2019年8月1日美聯儲宣佈降息。截至8月中旬，全球已有26個國家的央行宣佈降息，這標誌著全球貨幣政策轉向寬鬆。

寬鬆的貨幣政策會加速資產價格的上漲、促進金融市場的繁榮，這也是過去十年全球資本市場的表現。但是，在全球經濟放緩的背景下，貨幣政策轉向會強化部分投資者的悲觀預期，從而加劇金融市場動盪。事實上，美聯儲宣佈降息當天全球股市大幅下跌，隨後一個月總體上震盪下行。

美股已經持續了十年牛市，股票指數不斷創出歷史新高。歐洲和日本股市也都創出歷史新高。但是，在表面繁榮的背後，作為全球最發達的金融市場，美國金融和保險行業已經持續兩年負增長，早已陷入衰退的泥潭。

美國工業產值首兩季連續兩季負增長

2019年前兩個季度，美國工業總產值，分別較前一季下降0.7%和0.6%，這種兩個季度連續衰退的現象近20年來只有在2015年出現過，導致當年工業生產總值下降0.04%，2016年又下降了0.08%。

歐元區的情況來看，自2018年11月份開始，工業生產已出現持續8個月的按年負增長，其中2019年6月份按年下降幅度達到2.6%。美日歐三大發達經濟體工業已經進入技術性衰退階段。

從新興市場經濟體情況來看，雖然增速總體放緩，但大多數國家仍然保持增長的態勢。例如，俄羅斯2019年前七個月均保持增長；印度上半年均為正增長；南非前五個月均為正增長，只有6月份出現了負增長；越南前七個月增速均在8%以上，且有兩個月超過10%。