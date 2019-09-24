投資前會問邊個意見？　調查﹕82%人會問親友　查年報嘅只有...

投資前要做功課，屬常識吧。可是有調查卻發現，只有不足一半的股票投資者會參考公司年度及財務報表，會留意公司公告及通知的受訪者，更只有3成以下。調查亦發現，有近半投資者會以短期交易務求快速獲利。

投資者及理財教育委員會進行的「零售投資者研究2019」調查，以面談方式訪問了1,013位，年齡介乎18至69歲﹑並於過去12個投資於金融市場的零售投資者。

逾8成投資者曾投資股票

調查發現只有46%受訪者會參考公司年度報告及財務報表，會留意公司公告及通知的投資者更只有28%。那麼股票投資者會如何吸引與投資相關的資訊？原來有82%受訪者指出，朋友及家人的建議，及有78%受訪者指出，財經新聞對他們最具影響力。即投資者相當依賴二手資訊，反而自行做功課的比例不足5成。

在眾多投資產品中，股票為最多投資者曾涉足的產品。調查發現在過去12個月，83%受訪者曾投資股票，曾投資外匯及基金的受訪者，分別為43%及23%。

年輕投資者較偏好加密貨幣

雖然有71%受訪者指出，目標是長期資本增值，可是有49%受訪者表示會尋求短線交易以快速地獲取回報，當中年齡介乎18至29歲的投資者，視這種投資目標尤期普遍。

比特幣等加密貨幣，亦獲年輕投資者垂青。在18至29歲的受訪者中，3%受訪者表示在過去12個月內，曾投資加密貨幣，有4%表示有興趣未來12個月投資加密貨幣。在整體受訪者中，只有低於1%投資者，在過去12個月曾投資或計劃於未來12個月再投資加密貨幣。