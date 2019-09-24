李小加購倫交所延至英脫歐後　交易若成事能連接中國與西方

香港交易所（0388）於本月11日宣布，斥資296億英鎊收購倫敦證券交易所，可是在2天後，倫交所董事局已拒絕港交所的提案。不過港交所似乎無意放棄，並有傳聞指出，已聘用瑞銀及滙豐等歐資行，以應對是次交易，並有意與倫交所股東直接接觸。外界認為，港交所提出敵意收購機會增加。

正在倫敦出席研討會的港交所行政總裁李小加指出，目前是建立一家全球性交易所的時機，明言提出收購倫交所的交易並不尋常及具顛覆性，可是交易若成事可以將中國及西方市場連接起來。

由於英國脫歐限期為下月31日，李小加指出交易會延至英國落實脫歐後。

稱對日後港交所管治架構持開放態度

李小加承認目前並非收購倫交所的好時機，惟這屬一個當下或永不的選擇，收購倫交所可讓港交所有機會成為一間全球交易所；又指出今次交易與以往的交易所合併建議不一樣，並非為了節省成本。同時指出若交易得以繼續推進，港交所現行的企業管治架構將不太合適，坦言對未來管治架構安排抱持開放態度。

倫交所行政總裁David Schwimmer亦有出席該研討會，他指出長遠而言，上海會成為中國首屈一指的金融中心，中國資本市場會以緩慢但堅實的步伐對外開放。

不過李小加卻指出，中國在未來一段長時間，仍會持續實施資本管制。