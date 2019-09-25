【中午收市】港股今早曾失守26000點　友邦及騰訊皆向下

撰文：張偉倫
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港股弱勢未改，今早更曾失守26000點。美國總統特朗普對中美貿易戰再次發表言論，拖累大市今早低開118點，其後跌幅一度擴大至逾300點，但見26925點。今早大市再次下跌，與重磅股友邦保險（1299）及騰訊控股（0700）向下有關。
恒生指數中午收市報26031點，跌249點；國企指數中午收市報10193點，跌77點，成交額為437.41億元。
醫藥股全線回落 中生製藥跌4%
兩大重磅股友邦及騰訊下跌，難免拖累港股表現。友邦中午收市報74.6元，跌1.9%，騰訊跌穿330元，中午收市報329.8元，跌1.7%。
金融股亦受壓，中國平安（2318）跌1.3%，中午收市報89.65元，中國銀行（3988）跌0.6%，中午收市報3.07元，滙豐控股（0005）跌0.3%，中午收市報59.75元。
昨日強勢的醫藥股今早紛紛回落，中國生物製藥（1177）跌4%，中午收市報10.06元，石藥集團（1093）跌2.5%，中午收市報15.86元，綠葉製藥（2186）跌3.5%，中午收市報5.81元。
手機設備股紛紛下挫 通達插8%
手機設備股方面，舜宇光學（2382）跌2.8%，中午收市報113元，瑞聲科技（2018）跌3.4%，中午收市報41.8元，通達集團（0698）跌8%，中午收市報0.57元。
地產股方面，剛公布全年業績的新世界發展（0017）中午收市報10.02元，無升跌，新鴻基地產（0016）跌0.7%，中午收市報113.2元，長實集團（1113）跌1%，中午收市報53.2元。