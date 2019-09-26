【中午收市】港股反彈曾重上26000點　地產及內房股上揚

港股今早出現反彈，一度收復26000點。其中地產﹑內房及出口股表現較突出，帶動大市上揚。

恒生指數收市報25985點，升40點；國企指數收市報10192點，升24點，成交額為362.63億元。

新世界抽升逾3%

新世界發展（0017）乃是今早表現最佳的藍籌股，中午收市報10.34元，升3.4%。昨日該公司宣布將會捐出300萬呎農地作興建公屋，及社會發展房屋。長實集團（1113）升0.4%，中午收市報53.4元，太古（0019）升1.6%，中午收市報72.65元。惟信和置業（0083）跌1.2%，中午收市報11.66元。

內房股今早亦上揚，華潤置地（1109）升2.5%，中午收市報32.8元，中國海外（0688）中午收市報24.75元，升0.2%，新城發展（1030）曾創1個月新高，中午收市報6.87元，升3.9%，遭到大行削價的中國恒大（3333），中午收市報16.82元，升1%。

新世界抽升逾3%

新世界發展（0017）乃是今早表現最佳的藍籌股，中午收市報10.34元，升3.4%。昨日該公司宣布將會捐出300萬呎農地作興建公屋，及社會發展房屋。長實集團（1113）升0.4%，中午收市報53.4元，太古（0019）升1.6%，中午收市報72.65元。惟信和置業（0083）跌1.2%，中午收市報11.66元。

內房股今早亦上揚，華潤置地（1109）升2.5%，中午收市報32.8元，中國海外（0688）中午收市報24.75元，升0.2%，新城發展（1030）曾創1個月新高，中午收市報6.87元，升3.9%，遭到大行削價的中國恒大（3333），中午收市報16.82元，升1%。

騰訊反彈重上330元

出口股亦有較理想表現，萬洲國際（0288）升1%，中午收市報6.93元，創科實業（0669）升1.8%，中午收市報53.4元，偉易達（0303）升0.4%，中午收市報68.45元。

醫藥股及手機設備股均上揚，石藥集團（1093）升0.9%，中午收市報15.8元，舜宇光學（2382）升0.9%，中午收市報113.7元。

重磅股騰訊控股（0700）今早反彈，收復330元，中午收市報330.6元，升0.7%。可是另一重磅股友邦保險（1299）仍未止跌，中午收市報74.3元，跌0.3%。