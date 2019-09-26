財政部意見稿﹕如銀行撥備覆蓋率逾基本要求2倍　超出部份作派息

中國財政部今日下發《金融企業財務規則（徵求意見稿）》，指出監管部門要求銀行撥備覆蓋率基本標準為150%。對於超過監管要求2倍以上，應視為存在隱藏利潤的傾向，要對超額計提部份還原成未分配利潤進行分配。

意見稿內指出，為真實反映金融企業經營成果，防止金融企業利用準備金以調節利潤，對於大幅超額提撥準備金予以規範。

據意見稿指出，金融企業應結合自身財務狀況及風險抵禦能力，對承擔風險及損失的金融工具及時足額提取各項決準備金，切實發揮準備金的風險緩衝功能。準備金包括損失準備及一般準備。金融企業損失準備計提不足，原則上不可以進行稅後利潤分配，未足額計提差額部份，不可以用於發放獎金及增加分紅。金融企業原則上計提損失準備，不可以超過國家規定最低準則的2倍，超過2倍部份，年終時全部還原成未分配利嗀進行分配。

有內地傳媒作出統計，發現部份在港有掛牌的銀行，撥備覆蓋率超過300%，包括郵儲銀行（1658）﹑招商銀行（3968）及徽商銀行（3698）。

消息公布後，三間銀行表現不一，徽商行最新報2.82元，跌0.4%，招行最新報37.2元，升3.9%，郵儲行最新報4.79元，跌1.7%。