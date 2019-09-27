美國經濟數據欠理想　道指跌80點

美股三大指數齊齊下跌，道指下跌79.59點(0.30%)，報26891點，納指下跌0.58%，報8030點，標普500指數下跌0.24%，報2977點。

投資者關注最新貿易形勢進展及特朗普（Donald Trump）彈劾調查事件進展。美國國家情報局代理局長約瑟夫馬奎爾（Joseph Maguire）在美國國會眾議院情報委員會發表證詞，內容涉及來自情報系統人員的舉報，該項舉報引起了人們對特朗普「電話門」事件的擔憂。

美國眾議院情報委員會公佈了匿名舉報總統特朗普的文件。文件指出：特朗普主動要求外國勢力干預2020年美國總統大選 ，施壓國外調查其政治對手。

美國經濟衰退風險正在擴大。（視覺中國）

數據分化 美國經濟前景堪憂

經濟數據面，美國勞工部宣佈，截至9月21日當周初請失業金人數為21.3萬，預估為21.2萬。上週的首次申請失業救濟人數為20.8萬。

美國第二季度實際GDP年增2%，符合預期。GDP數據顯示美國第二季度企業投資萎縮情況比預期更大，企業利潤增長溫吞，給經濟蒙上了一層陰影，而對經濟衰退的擔憂正籠罩著金融市場。

數據還顯示，美國第二季度核心PCE物價指數年化季率終值實際公佈1.9%，預期1.7%，前值1.7%。分析指出，個人消費支出（PCE）和非住宅固定投資下修的影響被州和地方政府支出和出口的上修抵消。

26日公佈的另一份數據表明，美國8月貿易逆差從前一個月的725億美元擴大至728億美元，小於經濟學家預估的734億美元逆差。政府報告還顯示批發庫存初值創下三個月最大增幅。

應對資金需求壓力 紐約聯儲向市場投放資金

多位美聯儲（Fed）官員也發表講話，美聯儲Richard Clarida表示，政策的關鍵是通脹策略是否有效，目前通脹率接近美聯儲2%的目標，薪資上漲不會給通脹帶來上行壓力。明尼阿波利斯聯儲主席Kashkari則認為，美國經濟前景喜憂參半，看到薪資正開始緩慢走高，但也有部分跡象表明美國企業正在放緩招聘，主張更大幅度的降息，美債收益率曲線倒掛是個令人擔憂的信號，但不認為美國經濟將出現衰退。

值得關注的是，為了應對季末資金需求壓力，紐約聯儲宣佈維持9月27日隔夜回購操作規模1,000億美元，14天期回購操作規模600億美元不變，這也是紐約聯儲連續第二天上調回購資金規模。自9月17日以來，紐約聯儲已經累計向市場投放了近6,000億美元的流動性。