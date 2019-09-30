【收市總結】港股季結日反彈　重上26000點　第三季累跌2450點

港股在9月及今年第三季最後一個交易日，止跌回升，並且成功收復26000點。至於今日掛牌的百威亞太（1876）表現相當理想，曾高見28.9元，較招股價27元高出逾7%。

恒生指數收市報26092點，升137點；國企指數收市報10,200點，升52點，成交額為732.96億元。

總結9月，恒指累升368點或1.43%，國指升117點或1.17%。在整個第三季，恒指累跌2,450點或8.5%，為2014年第三季以來最大跌幅，國指則跌680點，跌幅達6.26%。

在整個第三季，手機設備股舜宇光學為表現最佳成份股，升幅達42%，可是太古（0019）卻是表現最差股份，累跌約24%。

港交所重上230元

就今日大市表現，今早大市低開110點，其後在香港交易所（0388）及中國移動（0941）等成份股上揚，帶動大市反彈。

港交所今日表現理想，股價重上230元，全日升幅達1.4%。上周有報道指出，港交所正籌組總值80億英鎊，作為收購倫敦證券交易所之用。

中資電訊股亦高收，中移動升1.3%，收市報64.85元，中國聯通（0762）升1.6%，收市報8.32元，中國電信（0728）升0.8%，收市報3.57元。

油股普遍上揚 中石油升1.8%

油股今日亦成為投資者追捧，中國石油（0857）升1.8%，收市報4.03元，中國石化（0386）收市報4.66元，升1.3%，中國海洋石油（0883）無升跌，收市報11.96元。

地產股及內房股亦上揚，碧桂園（2007）升0.6%，收市報9.93元，信和置業（0083）升0.7%，收市報11.78元。

此外百威亞太收市報28.2元，較招股價高出4.4%，成交額為73.32億元。