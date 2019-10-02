【中午收市】港股半日跌幅收窄不足70點　中午收報26022點

政府提出修訂「逃犯條例」引起連串示威及抗議事件，期間警民之間衝突日益嚴重，加上外圍情況未見理想，拖累港股今早低開190點後，跌幅曾擴大至逾300點。其後跌幅逐步收窄，半日大市跌69點。

恒生指數中午收市報26022點，國企指數中午收市報10187點，跌14點，成交額為329.57億元。

地產股逆市上揚 新世界升近2%

零售股今早表現疲弱，與昨日香港多個地點爆發激烈示威活動，商場及街舖均暫停營業有關。周大福（1929）曾見1個新低，中午收市報6.32元，跌2.3%，莎莎國際（0178）跌2.3%，中午收市報1.7元，佐丹奴國際（0709）跌1.8%，中午收市報2.24元。

雖然香港昨日多個商場均暫停營業，但是地產股今早卻逆市上揚，新鴻基地產（0016）升0.5%，中午收市報113.4元，新世界發展（0017）升2%，中午收市報10.38元，太古地產（1972）升1.4%，中午收市報24.95元，嘉里建設（0683）升0.2%，中午收市報24.2元。

百威亞太半日升4.6%

昨日澳門已公布9月賭收，按年升不足1%。濠賭股普遍上揚，銀河娛樂（0027）升0.8%，中午收市報49.15元，美高梅中國（2282）升2.3%，中午收市報12.5元，永利澳門（1128）跌0.4%，中午收市報15.24元。

公用股今早表現疲弱，中電控股（0002）跌1.8%，中午收市報80.9元。

至於百威亞太（1876）今早仍處於強勢，曾高見29.6元，中午收市報29.5元，升4.6%。