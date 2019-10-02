【收市總結】港股第4季首個交易日低收　惟地產股卻逆市上揚

撰文：張偉倫
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港股在第四季首個交易日低開，曾大跌314點，並且跌穿25800點。惟在地產股帶動下，大市跌幅逐步收窄，並且收復26000點收市。
恒生指數收市報26042點，跌49點；國企指數收市報10182點，跌18點，成交額為619.45億元。
地產股今日表現突出，新世界發展（0017）升2.6%，收市報10.44元，恒基地產（0012）升1.6%，收市報37.1元，長實集團（1113）升1.3%，收市報53.8元，九龍倉置業（1997）升1.9%，收市報43.6元。
手機設備股亦高收，舜宇光學（2382）升1.6%，收市報117元，瑞聲科技（2018）升1.3%，收市報42.05元，通達集團（0698）升3.6%，收市報0.57元。
騰訊及滙豐控股均低收
公用股今日走勢個別，電能實業（0006）升1%，收市報53.15元，港燈（0006）無升跌，收市報7.47元，惟中電控股（0002）跌1.5%，收市報81.15元，港鐵公司（0066）跌1.4%，收市報43.4元。
不過重磅股騰訊控股（0700）跌1.6%，收市報324.8元，滙豐控股（0005）失守60元，跌1.2%，收市報59.65元。
至於上市第二日的百威亞太（1876），今日曾高見29.8元，為上市新高，收市報29.7元，升5.3%。