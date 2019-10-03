【中午收市】外圍疲弱累港股腳軟　半日跌124點　成交不足300億元

港股自踏入今年第四季後，表現仍未見起色。受到美國經濟有衰退之虞，美股大跌近500點拖累，今早大市再次失守26000點，曾低見25809點。

恒生指數中午收市報25918點，跌124點；國企指數中午收市報10151點，跌31點，成交額為299.03億元。

地產及收租股皆向下 長實跌1.9%

地產股今早紛紛向下，長實集團（1113）跌1.9%，中午收市報52.5元，信和置業（0083）跌1.5%，中午收市報11.66元，恒隆地產（0101）中午收市報17.8元，跌1.1%，新鴻基地產（0016）跌0.5%，中午最新報113.3元。

收租股亦處於弱勢，領展房產基金（0823）跌0.8%，中午收市報86.2元，九龍倉置業（1997）跌1.5%，中午收市報43.1元，陽光房地產基金（0435）跌1.5%，中午收市報5.23元。

內銀股早段疲弱，建設銀行（0939）跌0.3%，中午收市報5.96元，工商銀行（1398）跌1%，中午收市報5.18元，中國銀行（3988）跌0.6%，中午收市報3.06元。

地產及收租股皆向下 長實跌1.9%

地產股今早紛紛向下，長實集團（1113）跌1.9%，中午收市報52.5元，信和置業（0083）跌1.5%，中午收市報11.66元，恒隆地產（0101）中午收市報17.8元，跌1.1%，新鴻基地產（0016）跌0.5%，中午最新報113.3元。

收租股亦處於弱勢，領展房產基金（0823）跌0.8%，中午收市報86.2元，九龍倉置業（1997）跌1.5%，中午收市報43.1元，陽光房地產基金（0435）跌1.5%，中午收市報5.23元。

內銀股早段疲弱，建設銀行（0939）跌0.3%，中午收市報5.96元，工商銀行（1398）跌1%，中午收市報5.18元，中國銀行（3988）跌0.6%，中午收市報3.06元。

百威亞太已行使超額配股權

多個港鐵站昨日遭到破壞，港鐵公司（0066）今早股價續向下，中午收市報43.05元。

不過醫藥股及濠賭股今早均逆市上揚，石藥集團（1093）更為今早表現最佳藍籌股，中午收市報16.02元，升2.4%。

上市第三日的百威亞太（1876）升勢未止，今早再創新高，高見29.9元，中午收市報29.75元，升0.2%。該公司亦宣布已行使超額配股權，涉及2.18億股。