【收市總結】港股午後轉升　曾力迫26200點　全日升67點

港股終止跌勢，曾成為收復26000點。外圍股市疲弱，拖累大市今早低開211點，其後一度跌至貼近25800點邊緣。不過午後大市走勢逆轉，一度倒升150點，迫近26200點。

恒生指數收市報26110點，升67點；國企指數收市報10220點，升38點，成交額625.69億元。

醫藥濠股股紛紛上揚

醫藥股今早獲投資者垂青，石藥集團（1093）今日表現最佳藍籌股，收市報16.16元，升3.3%，中國生物製藥（1177）升1.2%，收市報10.18元，石四藥集團（2005）升0.5%，收市報6.19元，金斯瑞生物科技（1548）升1.5%，收市報15.04元，復星醫藥（2196）無升跌，收市報21元。

濠賭股同樣高收，銀河娛樂（0027）升2.5%，收市報49.9元，金沙中國（1928）升1.8%， 收市報36.3元，永利澳門（1128）升2.8%，收市報15.68元，美高梅中國（2282）升2.4%，收市報12.86元。

港鐵午後轉跌為升

公用股亦普遍上揚，其中港鐵公司（0066）在午後轉跌為升，收市報44.4元，升2.1%。中華煤氣（0003）升1.3%，收市報15.4元，中電控股（0002）升1.2%，收市報82.1元。

內房股亦普遍上揚，碧桂園（2007）升1.6%，收市報10.12元，中國海外發展（0688）升1.2%，收市報24.9元，華潤置地（1109）升1.4.%，收市報33.35元。

至於上市第三日的百威亞太（1876）今早創新高，高見30.05元，其後掉頭回落，收市報29.6元，跌0.3%。

重磅股騰訊控股（0700）同樣轉跌為升，收市報325.2元，升0.1%，友邦保險（1299）升0.3%，收市報74.6.元，可是滙豐控股（0005）卻逆市跌1.3%，收市報58.85元。