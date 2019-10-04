庫克公開反對Facebook　稱貨幣發放應該掌握在政府手中

蘋果擁有一系列金融服務如信用卡和基於手機的支付系統，但是其首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook）表示並不會傚彷臉書推出加密貨幣。

庫克表示，私人企業不應該試圖通過建立競爭性貨幣來獲取權力。

當被問及蘋果是否也會傚彷Facebook推出自己的加密貨幣時，庫克告訴法國《回聲報》（Les échos），目前尚無相關計劃。

庫克稱，「不。我真的認為，貨幣應該掌握在政府手中。對於私人企業設立競爭性貨幣的想法讓我很不舒服。私人企業不應該以這種方式來獲取權力。」

不過2019年9月，蘋果公司負責Apple Pay移動支付業務的副總裁詹妮弗·貝利（Jennifer Bailey）在接受《CNN》訪問時表示，蘋果正在關注數字加密貨幣技術，它非常有趣，具有長期發展潛力。

3個月前，Facebook（臉書）發佈了自己的數字加密貨幣Libra（天秤幣），計劃於2020年6月正式推出。Facebook稱，該貨幣將由數十家美國科技巨頭組成的Libra協會來管理。儘管如此，Libra還是引發了廣泛質疑。目前，Facebook欲將其加密貨幣進入主流賽道的嘗試遭到了全球監管機構的質疑，法國和德國已表示禁止其在歐洲發行運營。