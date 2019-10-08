蔚來汽車股價持續向下　面臨「1美元」退市風險

《21世紀經濟報道》10月8日報道，中國造車新勢力第一股蔚來汽車，正處於關鍵轉捩點。這家年輕的中國造車新勢力，在2018年9月12日正式登陸紐交所。上市的第二天，股價最高點曾到13.8美元，市值更是一度超過130億美元，如今已經縮水了87%。

9月24日，蔚來公佈的第二季度財報顯示，蔚來第二季度總收入為15.08億元（人民幣‧下同），按季下降7.5%；淨虧損為32.85億元，按季擴大25.2%，按年則增加83.1%。由於虧損超出預期，蔚來當日盤後跌幅超20%，報收2.17美元。隨後幾日，蔚來汽車的股價連續5個交易日下跌，10月1日報收1.32美元，創下上市一年以來最低的收盤價。隨後的幾天，蔚來股價小幅上漲，截至10月5日收盤，蔚來的股價為1.62美元。

9月26日，中國券商光大證券在一份研報中將蔚來的目標價下調至2.02美元，並下調至「減持」評級。

投資機構伯恩斯坦（Bernstein）的分析師在一份報告中指出，蔚來汽車的現金恐怕將在數周之內耗盡，並且將蔚來的目標價下調至0.9美元。這是蔚來的目標價首次跌破1美元。

根據納斯達克「1美元」退市規定，上市公司的股票如果每股價格不足1美元，且這種狀態持續30個交易日，紐交所將發出警告，若被警告的公司如果在警告發出的90天內，仍然不能采取相應的措施進行自救以改變其股價，將被宣佈停止股票交易。