【中美貿易戰】新一輪談判將周四重啟　雙方存多項分歧　成果難料

在美國白宮公佈中美新一輪談判計劃不久後，中國商務部於10月8日宣佈，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，於10月10日至10月11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

在談判進行前，有消息傳出此次談判很難在達成全面性協議方面有進展。中美談判不明朗的前景直接影響美股，美股周一跌95點，收市報26478點。

《路透》﹕周一雙方已重啟副部級談判

《路透》今日報道稱，中美副部級談判代表10月7日啟動了新一輪磋商，旨在解決兩國長達15個月的貿易戰，但雙方都沒有顯示出任何讓步的跡象。

報道指出，本輪磋商開始的時間恰逢美國計劃將價值2,500億美元的中國輸美商品關稅從25%上調至30%前一周。而雙方在美國提出的多項要求上一直存在分歧。

這些要求包括，中國加強對美國企業知識產權的保護、停止網絡盜竊和強迫美企向中國公司轉讓技術、停止產業補貼以及改善美國企業進入基本封閉的中國市場的准入條件等。

中美兩國對於要達成什麼樣的協議一直都有認知上的差距。彭博社10月6日報道稱，在中美談判前夕，中國官員已經表示，他們越來越不願意同意一份美國總統特朗普尋求的廣泛協議。

特朗普強調要訂立一份公平協議

美國總統特朗普（Donald Trump）於周一（7日）表示，中方代表團來達成一個協議，這必須是公平的協議，美國將看看能否達成協議。

德國之聲中文網今日報道稱，北京可能否決特朗普所提的廣泛協議提案傳開後，美股10月7日震蕩收跌。為了緩解市場焦慮情緒，美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱，中美將在華盛頓的貿易磋商上取得實質進展，並表示美國對北京提出的建議持開放態度。

但報道指出，庫德洛的說法很明顯與中方能接受的南轅北撤。