內地人國慶長假期最愛去日本　香港同台灣排第幾？

國慶長假期一向為內地旅客外遊旺季，據中國文化及旅遊部公布的數據顯示，長假期期間出境外遊超過700萬人次。有機構指出，日本仍屬最受內地居民歡迎的旅遊地點，可是去年位列十大的香港及台灣，今年則已跌出十大之內。

據攜程網公布的人氣旅遊目的地，日本續排名第一，泰國仍為第二，可是去年排名第三的香港及第七的台灣，已跌出十大。同樣跌出十大的旅遊人氣目的地，分別為韓國﹑俄羅斯及印尼。反而去年不在十大的美國﹑澳洲﹑英國及意大利則紛紛上榜。

港台不再受內地旅客歡迎，或許不難理解。內地從今年8月起，停止批准內地居民以自由行形式前往台灣，惟仍可以透過旅行團形式前往當地。可是據《日本經濟新聞》引述一家旅遊商指出，前往台灣的旅行團銷售欠理想。

香港旅遊業則受連續四個月的反「逃犯條例」修訂示威活動影響，據入境處統計，本月1日至6日期間，整體出入境旅客有逾398萬人次，比去年同期逾582萬人次，按年下跌逾三成。其中實施《禁蒙面法》首日（5日），共有逾59萬旅客出入境，比去年同日的101萬人次，銳減逾四成；當中紅磡口岸全日更僅得2名港人入境。《日本經濟新聞》剛引述一名上海女職員指出，覺得害怕，近期不想去香港。