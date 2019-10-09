【中午收市】港股跌勢重現　跌穿25700點　金融及手機設備股腳軟

美國股市又再度挫逾300點，拖累今早低開157點後，跌幅持續擴大至逾200點，跌穿25700點，其中金融及手機設備股表現較疲弱。不過內房股卻逆市上揚，華潤置地（1109）成為今早表現最佳藍籌股。

恒生指數中午收市報25716點，跌176點；國企指數中午收市報10189點，跌13點，成交額為410.34億元。

銀行遭唱淡恒生跌3.4%

銀行股今早表現弱勢，與大行摩根士丹利唱淡有關，其中恒生銀行（0011）跌3.4%，中午收市報159.6元，中銀香港（2388）跌2.3%，中午收市報25.25元，渣打集團（2888）跌1.9%，中午收市報60.4元，至於遭到大摩削價至51元的滙豐控股（0005），中午收市報58.15元，跌0.5%。

手機設備股亦處弱勢，瑞聲科技（2018）跌3.3%，中午收市報41.6元，舜宇光學（2382）跌3%，收市報113.2元，通達集團（0698）跌1.7%，中午收市報0.57元，高偉電子（1415）跌1.6%，收市報1.21元。

友邦及騰訊均跌逾1%

地產及收租股今早亦處弱勢，領展房產基金（0823）跌2.5%，中午收市報83.25元，長實集團（1113）跌2.2%，中午收市報51.1元，太古（0019）跌2%，中午收市報70.65元。

兩大重磅股騰訊控股（0700）及友邦保險（1299）今早亦處弱勢，騰訊跌1.2%，中午收市報319.8元；友邦跌1.7%，中午收市報72.7元。

不過內房股卻逆市上揚，潤地升3%，中午收市報34.35元，中國海外發展（0688）升1.6%，中午收市報25.6元，碧桂園（2007）升1.4%，中午收市報10.48元，中國恒大（3333）升0.7%，中午收市報17.7元。