【收市總結】恒生及舜宇俱跌逾3%　累及港股再向下 　全日跌210點

港股走勢相當疲弱。在美國股市大跌逾300點拖累下，大市低開後跌幅曾擴大至237點。港股表現疲弱，與手機設備股﹑銀行股及地產股紛紛向下有關，其中舜宇光學（2382）及恒生銀行（0011）均錄得逾3%跌幅。

恒生指數收市報25682點，跌210點；國企指數收市報10169點，跌33點，成交額為754.43億元。

舜宇成為今日表現最差藍籌股

銀行股今日遭到大行摩根士丹利唱淡，促使銀行股成為投資者沽貨對象，恒生收市報159.8元，跌3.3%，中銀香港（2388）跌2.1%，收市報25.3元。大笨象之稱的滙豐控股（0005）遭到大摩將目標價降至51元，該行全日跌0.6%，收市報58.1元。

手機設備股仍成為投資者沽貨對象，其中舜宇乃是今日跌幅最大的成份股，全日跌3.5%，收市報112.6元；同業瑞聲科技（2018）跌2.4%，收市報41.95元，通達集團（0698）跌3.4%，收市報0.56。

地產股表玩失免，長實集團（1113）跌1.9%，收市報51.25元，新鴻基地產（0016）跌1.1%，收市報108.5元，嘉華國際（0173）跌1%，收市報3.9元。

重磅股友邦保險（1299）跌2%，收市報72.5元；騰訊控股（0700）跌1.7%，收市報318.元。

內房股及醫藥股則逆市上揚，華潤置地（1109）升2.4%，收市報24.15元。