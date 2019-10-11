銀行公會：業界並無修改櫃員機每日提款上限

香港銀行公會主席禤惠儀今日（11日）出席銀行公會例會時表示，長周末過後受影響的銀行已經投入服務，現時有足夠的現鈔供應全港的自動櫃員機而受損設施而大致服務已大致回復正常。同時澄清，銀行業界並沒有修改現行櫃員機每日提款上限及每次的提款上限。

近期的社會運動對本港經濟形勢帶來影響。其中香港8月的訪港旅行人次下跌四成，香港的零售銷售數據按年下跌23%，創有紀錄以來最大的單日跌幅。反映本港經濟存在負面因素及明顯下行風險。

禤惠儀指，現時經濟情況令零售餐飲、旅遊及消費品類別都面對很大的壓力，公會正與不同小組進行討論，協助銀行落實早前政府有關支援中小企的計劃。她又透露，金管局正積極與銀行業界籌備及宣傳一個中小企的協調機制。

稱銀行向中小企貸款質素保持健康

她又指出公會正與業界及持份者進行討論，希望可以為中小企提供不同的協助。例如，可以提供還息而延後償還本金的安排。公會強調，業界都是採取包容的態度去處理中小企的難處。

禤惠儀指出，現時銀行對中小企的借貸質素維持健康水平。雖然面對經濟下行風險及投資意慾下降，相信下半年貸款增長將減弱。但相信全年會錄得正面增長。

另一方面，她又指出縱使中美貿易談判，以及英國脫歐都傳出好消息，但環球市場仍然存在不確定因素。

此外今早有傳渣打分行職員向警方洩露客戶資料，禤惠儀表示，不方便回應有關事件，但認為業界重視客人私隱，將會嚴肅跟進事件。