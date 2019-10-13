澳門擬設人幣納斯達克市場？金管局：周邊市場成熟　要有突破

澳門正研究成立證券交易所。據《證券時報》報道，在第八屆嶺南論壇上，廣東省地方金融監督管理局黨組書記、局長何曉軍指出，澳門證券交易所方案已經呈報中央，希望能夠將澳門證券交易所打造成人民幣離岸市場的納斯達克。 此外，他還表示，廣州期貨交易所已經在部門徵求意見，估計今年年底之前有可能會批准，該交易所將與碳排放相關。

對於澳門有意成立證券交易所，《香港01》向澳門金管局查詢，發言人指出，金管局表示在澳建立證券市場仍處於研究階段。

為配合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》(下稱《綱要》)提出研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場，澳門金融管理局已委託國際顧問公司對此開展可行性研究。目前，相關研究工作正有序進行。

考慮到澳門鄰近已有多個成熟的金融中心，澳門要在此領域有所突破，達致錯位發展，必須充分瞭解自身的優勢。因此，該可行性研究將以「發揮澳門所長、服務國家所需」的原則，並根據國家對大灣區的戰略部署作整體性的考慮。後續，特區政府將結合顧問公司研究結果，優化澳門金融發展的規劃並有序落實。

澳門特區政府一直積極參與粵港澳大灣區工作並得到廣東省等兄弟城市以及中央部委的大力支持，共同努力落實大灣區建設。