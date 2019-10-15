【FinTech】首屆FINSPIRE Hackathon將舉行　自由組隊決戰48小時

金融科技（FinTech）愈來愈蓬勃發展，相關人才訓練及發掘工作亦成為焦點。由FINSPIRE主辦的首届FINSPIRE Hackathon， 將於今年11月15至17日舉行，目標招募過百名大學生選手參與比賽，以FinTech主題進行初步構思至最終匯報應用方案，表現優秀隊伍有機會被選中作重點培訓。

是次FINSPIRE Hackathon獲數碼港作協辦機構，並請來多位來自學界、商界及金融界的學者與專家擔任比賽嘉賓及評審。數碼港金融科技及區塊鏈專家組高級經理林耀邦博士稱，FINSPIRE Hackathon正提供一個良好機會為有志投身金融科技行業的年輕人實踐抱負，同時亦是一張踏入FinTech職場的VIP Fastpass。

據介紹，今次比賽讓參賽者將以自由組隊方式進行，集齊程式開發人員、行銷專才及設計師等隊友後， 於48小時内挑戰以金融科技為題的相關項目，並開發出應用方案，最後由多位業界精英及學界權威評審，按創新性、設計性及可行性進行綜合評分。比賽獎金獎品總值超過10萬元，其中冠軍隊伍可贏取現金獎5萬元外，同時可參加由康宏贊助、為期12週的「康宏Mentorship 計劃」，當中包括有由「MIT HK Innovation Node」提供的培訓課程，及參加「英國FinTech之旅」體驗團，一睹全球最先進的FinTech 公司實況。