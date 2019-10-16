外電：德銀為打入中國市場　饋贈禮物或款待予江澤民溫家寶

中國市場龐大，不少外資都希望盡早打入中國市場。據《紐約時報》和《南德意志報》取得德意志銀行（Deutsche Bank）的機密文件，就揭示了該機構，近20年前進軍中國時，面臨同行激烈競爭，加上起步較晚，就以「投機取巧」的方式，利用金錢及禮物，向中共領導人、高層及親屬建立人脈關係。

報道指，德銀向可以接觸政治人物的中國顧問，支付數百萬美元打通關係，並向當時即將卸任的國家主席的江澤民、2003年起擔任總理的溫家寶等政要、高官親屬、國企高層等，合共饋贈逾20萬美元的禮物或款待。

據文件，德銀向江澤民送了一套Bang & Olufsen音響及一座水晶老虎，總值1.8萬美元；又向生肖屬馬的溫家寶送上一座1.5萬美元的水晶馬；其他禮物包括一瓶1945年拉菲酒莊（Château Lafite Rothschild）紅酒、羊絨外套，亦承擔了溫家寶兒子等重量級嘉賓去打高爾夫的賬單。

「關係僱員」為德銀帶來近2億美元收入

報道稱，在2002至12年間領導德銀的阿克曼（Joseph Ackermann）找來競爭對手高盛的北京辦事處負責人Lee Zhang，協助拓展中國業務；兩年後阿克曼已經可以與江澤民會晤，德銀亦好快在中國國企一些大規模的上市活動（IPO）佔一席之地。

阿克曼更在採訪中表示，「他們說高盛和摩根大通也在這麼幹，所以我們應當這麼做。我認為溫家寶應該不會受一份幾千美元的禮物影響。」

調查亦發現，德意志銀行為加強在中國的人際網絡時，聘用了數十名年輕、缺乏經驗，但有極佳人脈關係的員工，一位銀行高管更形容當中一位候選人「可能是最糟糕的候選人之一」；另外一位僱員在發予同事的電子郵件中寫道，另一位申請人「達不到我們的標準」，而申請人是時任中宣部長劉雲山的兒子，他亦得到了工作。

德意志銀行對19名所謂的「關係僱員」進行的內部調查發現，他們為銀行帶來1.89億美元（約14.7億港元）收入。