【開市快報】恒指高開49點　施政報告出爐在即　本地地產股靠穩

撰文：文顥宗
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昨晚美股微升，道指收市報27024點，升237點（0.89%），標指亦升29點（1%），收報2995點。港股今早表現靠穩，恒指開市報26553點，升49點（0.19%）；國企指數報10499點，跌不足1點。
藍籌股開市變動不大，騰訊（0700）升0.37%，報330元；友邦保險（1299）升0.4%，報74元；滙豐控股（0005）升0.33%，報60.15元；中國平安（2318）升0.05%，報94.45元；港交所（0388）跌0.17%，報236元；領展（0823）升1.59%，報83.3元；中海油（0883）升0.68%，報11.9元；舜宇光學（2382）跌0.86%，報115元。
特首林鄭月娥即將宣讀《施政報告》，據報將表明積極引用《收回土地條例》發展公營房屋，本地地產股大致靠穩，長實集團（1113）微跌0.57%，報52元；新地（0016）升0.89%，報112.9元；新世界（0017）升0.58%，報10.4元；恒基地產（0012）升0.81%，報37.5元。
英國脫歐談判取得進展，外電引述消息指雙方已接近完成協議草案，長和（0001）反彈1.73%，報73.5元；周大福（1929）昨發盈警，今早股價低開0.09%，報6.52元。