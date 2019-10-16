【施政報告2019】按證：首置客未符壓力測試　仍可造九成按揭

政府於施政報告中宣布，放寬首置人士按揭成數。話音剛下，按揭證券公司旗下的香港按證保險有限公司今日﹙16日﹚宣布，按揭保險計劃（按保計劃）將就已落成住宅物業作出以下的修訂，協助有即時置業自用需要的人士，最新修訂包括︰

1. 8成按揭保險的合資格物業價格上限為1,000萬元；

2. 適用於首次置業人士的9成按揭保險的合資格物業價格上限為800萬元；

3. 欲以高於修訂前的物業價格上限（即8成按揭保險下的600萬元及9成按揭保險下的400萬元）敍造按揭貸款，須繳交額外15%的保險費用，保費可隨每月按揭還款攤分；以及

4. 上述和現有按揭保險產品的供款入息比率統一以50%為上限，並須符合銀行壓力測試。首次置業人士如未能符合壓力測試，仍可申請敘造最高8成或9成按揭貸款，其保費會因應風險因素作額外調整。

按揭證券公司指，修訂於今日﹙16日﹚即時生效，並補充按證保險公司一直有因應市場變化和客戶需求審視是否有需要修訂按保計劃，當中亦有顧及可能對物業市場造成的影響。在近期外圍和本地因素影響下，物業市場熾熱氣氛有所減退，按證保險公司故認為可以提高合資格物業價格上限，為有意置業人士提供更適切的支援。