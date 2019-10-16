金管局夥銀行業設貸款協調機制　業界同意不貿然向中小企撤貸

本港經濟受中美貿易戰及社會衝突內外交煎，下行壓力不斷加劇，金管局早前宣布調低香港銀行逆周期緩衝資本3個百分點，變相放水3,000億元。局方籌備設立的銀行業中小企貸款協調機制，今日舉行首次會議，與會銀行同意將資金重點投放於支援中小企，並繼續研究支持中小企的措施。香港銀行公會對局方設立協調機制表示歡迎。

銀行稱將對財困中小企採支持態度

金管局發表新聞稿稱，會議獲香港銀行公會、9間主要銀行，以及香港按揭證券公司參與，局方在會上重申，銀行應在信貸政策及風險管理原則容許下，盡力支持中小企的融資需要，而與會銀行亦稱，將對遇到財政困難的中小企客戶抱支持態度，不會貿然撤貸或採取其他影響業務運作的信貸行動。

局方又指，與會銀行同意採取一系列舉措支持中小企，包括善用金管局放寬逆周期緩衝資本要求所騰出的空間，重點支援中小企；對於出現財困的中小企，銀行會研究貸款展期或重整還款期；加強內部溝通，協助前線員工了解銀行支持中小企的政策，使他們盡量以包容態度處理中小企貸款；支持地產界透過各種安排，包括減租和提供免租期，與零售租戶共渡時艱，不會純粹由於業主向租戶提供租務優惠而重估抵押品價值，並調整其貸款額度等。

金管局亦於會上澄清，若借款人貸款出現短暫逾期，而銀行按商業原則主動修訂還款條件，而經修訂後的還款條件屬於「商業性」，則不屬於重組貸款，銀行無需將之界定為不良貸款並作出撥備。

銀行公會回應指，樂意透過有關機制，與按證公司收集更多業界意見，協助業界共同優化並落實各項支援中小企的措施。公會主席主席禤惠儀稱，明白現時經濟環境下，中小企經營相當艱難，因此早前響應政府推出各項支援中小企的措施，未來會繼續與中小企保持緊密交流，推出切合需要的服務，冀與中小企客戶共渡時艱。