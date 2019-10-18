中原CCL跌至27周新低　黃良昇：樓價將由高位調整約一成

撰文：鄺月婷
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本港樓價跌浪持續，中原城市領先指數CCL最新報180.32點，為27周新低，按周跌0.37%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價調整持續，目標重回今年初水平，估計由今年高位起計調整幅度約一成。
特區政府於施政報告宣布，按揭保險公司將放寬按揭保險計劃的樓價上限。黃良昇說，措施對香港樓價的影響，將會在2019年11月上旬公佈的CCL才開始反映。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.44點，創28周新低，按周跌0.32%；CCL（中小型單位）報180.26點，創27周新低，按周跌0.37%；CCL（大型單位）報180.60點，創24周新低，按周跌0.36%。
CCL四大整體指數齊跌8周，為歷史最長齊跌。8周計，CCL累跌4.29%，CCL Mass跌4.70%，CCL（中小型單位）跌4.54%，CCL（大型單位）跌2.96%。
本周四區指數三跌一升。港島CCL Mass報183.18點，按周跌1.85%；九龍CCL Mass報177.06點，按周跌0.61%；新界東CCL Mass報192.53點，按周跌0.33%；新界西CCL Mass報167.09點，按周升1.93%。