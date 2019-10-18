【收市總結】恒指全日先升後跌　挫128點　平安好醫生逆市飆8%

撰文：馬健彰
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港股今日先升後跌，恒指高開62點，之後升幅擴大，但仍未能突破27000大關，其後大市倒跌，全日收報26719點，跌128點，成交額770.87億元。國企指數全日跌48點，報10540點。
受施政報告的刺激，本地地產股過去兩日升幅不錯，但今日出現回落。信置（0083）現跌2.2%，報12.02元；新世界（0017）亦跌1.2%，報11.04元；長實（1113）跌0.7%，報53.4元；恒地（0012）跌1.9%，報38元；新地（0016）降0.8%，報115.1元，嘉華（0173）跌1.1%，報4.29元。
收租股一樣疲弱，九置（1997）跌1.1%，報44.5元；希慎（0014）跌0.9%，報29.8元；太地（1972）跌3.3%，報23.4元；領展（0823）跌2.1%，報83.35元。
中資券商股亦回吐，海通證券（6837）挫3.2%，報8.15元；中信証券（6030）跌2.5%，報14.82元；國泰君安（2611）挫3.3%，報12.26元。
另外，半新股百威亞太（1876）連日出現回落，報30.15元，跌3.9%。平安好醫生（1833）逆市飆7.8%，破頂報64.15元；國泰（0293）9月載客跌7.1%，料下半年業績差過上半年，該股收市報9.96元，跌2.1%。