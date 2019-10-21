美經濟關鍵支柱出現裂縫 美聯儲減息概率升至逾9成

美國公布了素有「恐怖數據」之稱的9月零售銷售數據，結果意外出現7個月來的首次下滑，即降低0.3%，遠低於市場增加0.3%的預期，這表明令人擔心的美國製造業放緩可能已經開始影響到美國的消費者支出，為美聯儲本月底潛在的減息再次打開了大門。數據公佈後，芝商所「美聯儲觀察」工具顯示美聯儲本月底減息的概率為88%，而截至北京時間10月20日凌晨2時，這一概率已上升到了91.4%。

美國商務部表示，9月零售銷售數據的下滑，是由於家庭大幅削減了建材、網購，尤其是汽車方面的支出。數據顯示，9月份美國汽車銷量下滑0.9%，為8個月以來的最大降幅；全美加油站的收入也下滑0.7%，這可能是對汽油價格下滑的反映。

《每日經濟新聞》報道稱，美國在扣除汽車、汽油、建材和食品服務後，零售額在8月份增長0.3%，但9月份這一數據幾乎沒有變化——這一所謂的核心零售銷售數據更接近於美國經濟活動中消費者支出的部分。這也更進一步表明，2019年第三季度美國的消費者支出出現明顯放緩，且超出了經濟學家此前的預期。

美國經濟增長引擎的「熄火」跡象可能會進一步加劇金融市場對經濟增長放緩的擔憂，一些經濟學家猜測，招聘的降温可能是導致美國消費者在支出方面更加謹慎的原因。