外媒質疑中國經濟數據　發改委發言人﹕無任何依據

中國國家發改委新聞發言人袁達表示，個別外媒質疑中國經濟數據，認為中國經濟是「嚴重放緩」，這是沒有任何事實依據、站不住腳的。相關實物量指標是經濟增長最直接的反映，完全能夠支撐中國經濟總體平穩的判斷。政府堅信，在各方面的共同努力下，一定能夠完成全年經濟社會發展主要目標任務，中國經濟也必將在高質量發展道路上行穩致遠。

中國國家統計局於上周五（18日）公布，第三季度國內生產總值（GDP）按年增長 6%，預期6.1%，第二季按年增長6.2%。

在今年前三季度，中國GDP按年增長 6.2%，預期6.2%，前值6.3%。具體來看，初步核算，期內中國國內生產總值697,798億元人民幣，按可比價格計算，按年增長6.2%。分季度看，一季度增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%。分產業看，第一產業增加值43,005億元人民幣，增長2.9%；第二產業增加值277,869億元人民幣，增長5.6%；第三產業增加值376,925億元人民幣，增長7.0%。

中國國家統計局新聞發言人毛盛勇指出，前三季度中國國民經濟運行總體平穩，結構調整穩步推進。下階段，儘管外部環境嚴峻複雜，但中國國內有力的支撐因素比較多，經濟有條件保持平穩運行。