【中午收市】港股續在窄幅上落　潤地配股累及內房股表現

港股今早續在窄幅上落，並且在26800點之間徘徊。今早瑞聲科技（2018）﹑吉利汽車（0175）及濠賭股表現突出，惟華潤置地（1109）折讓配股拖累內房股及大市表現。

恒生指數中午收市報26765點，升40點；國企指數中午收市報10521點，跌22點，成交額為436.29億元。

瑞聲彈升逾5% 表現為藍籌中最佳

瑞聲為今早表現最佳藍籌股，中午收市報48.5元，升5.3%，其他手機設備股方面，舜宇光學（2382）升0.1%，中午收市報115.9元，通達集團（0698）升4.9%，中午收市報0.64元，高偉電子（1415）升0.8%，中午收市報1.28元。

花旗唱好吉利及長城汽車（2333），將評級升至「買入」。吉利中午收市報14.16元，升3.8%；長汽中午收市報5.36元，升1.3%，東風集團（0489）升1.8%，中午收市報7.72元。

有大行唱好10月賭收，帶動濠賭股上揚，金沙中國（1928）升2.9%，中午收市報37.65元，銀河娛樂（0027）升2.8%，中午收市報52元，永利澳門（1128）升1.9%，中午收市報16.08元。

中海外跌近2%

可是內房股表現疲弱，潤地折讓7%配股集資逾60億元，中午收市報33.6元，跌7.1%，中國海外（0688）跌1.9%，中午收市報26.1元，碧桂園（2007）跌1.5%，中午收市報10.6元，中國恒大（3333）跌1.6%，中午收市報18.28元。