51信用卡被查　「私募一哥」王亞偉亦受牽連？

《網易財經》今日（22日）報道，10月22日，51信用卡一早公告稱，公司主席、行政總裁兼執行董事及控股股東孫海濤，執行董事及首席財務官趙軻及集團部分員工現正應有關政府部門要求協助調查。

其中，需兩位董事協助之調查已暫時完結，未被相關政府部門扣留。

公告稱，除此之外，公司目前還沒有收到相關政府部門發出與調查原因有關的正式檔，不知悉執行該調查背後之具體詳情。

公司稱營運及財務正常

51信用卡表示，集團業務營運及財務狀況保持正常健全，且集團資產並無被扣押或凍結。

10月22日午後 ，51信用卡復牌大漲20%。杭州警方21日對集團委託之外包催收公司涉嫌尋釁滋事等犯罪行為開展調查；公司稱不存在未經使用者授權非法盜取資訊的情況。

王亞偉持股約1.6%

51信用卡突遭調查，股價閃崩，其背後股東躺著也中槍。私募大佬王亞偉、知名投資人盛希泰，作為個人投資者，持有51信用卡的股份，其中王亞偉持股1.58%，盛希泰持股1.17%。

據資料顯示王亞偉於1993年畢業於清華大學。曾為華夏基金管理公司副總經理副總裁、投資決策委員會主席、華夏大盤精選基金和華夏策略混合基金經理。2012年5月5日，華夏基金宣佈對王亞偉曾管理的華夏大盤和華夏策略精選進行分紅，在隨後的5月7日，華夏基金和中信證券同時發佈公告稱，正式離職。2012年9月王亞偉在前海成立深圳千合資本管理有限公司，正式轉做私募。