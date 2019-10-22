中國金融四十人論壇：減息宜早不宜遲

中國金融四十人論壇（CF40）學術顧問、中國國家統計局原副局長許憲春表示專家10月22日表示，當前中國並沒有滯脹風險，由短期因素引起的通脹上升不應構成抑制貨幣政策的因素。在需求不足的情況下，減息宜早不宜遲。

許憲春指出，目前CPI的上漲主要由豬肉及其替代品價格上漲導致，非食品價格漲價很少。這種上漲是短期偶然因素引起的，不是長期問題。所以不存在滯脹的問題，只要豬的問題解決了，CPI不會趨勢性上漲。

9月中國CPI按年增長3%，為近六年來首次，而不包括食品和能源價格的核心CPI以及PPI（工業生產者出廠價格指數）按年增速則分別下降至1.5%、負1.2%。在第三季度GDP增速降至6%的背景下，有關中國經濟究竟面臨「滯脹」還是「通縮」風險的討論甚囂塵上。

研究員稱本輪物價上揚集中於豬肉

CF40高級研究員張斌在當天的《2019年第三季度宏觀政策報告》媒體交流會上表示，與過去幾輪物價普漲不同的是，本輪只有豬肉價格上漲，非洲豬瘟對豬肉供給的負面影響前所未有，而其他商品和服務價格普遍下跌。且本輪CPI上漲背後，廣義貨幣M2和社會融資增速持續下降，並未看到貨幣擴張的影子。

「這些證據放在一起指向的是供給衝擊主導的CPI上漲，與此前需求擴張帶來的通脹顯著不同。」張斌認為，用通脹或通縮來形容當前經濟都不合適，但如果說面臨壓力的話，可能更多是通縮方向的壓力。