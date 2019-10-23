道指跌39點　科技股表現欠佳

10月22日，美國三大股指小幅高開後震盪上行，臨近尾盤股指快速跳水，英國脱歐形勢變化及科技股跳水打壓市場情緒。截至收盤，道指跌39點，跌幅0.15%，報26788點，納指跌0.72%，報8104點，標普500指數跌0.36%，報2995點。

道指成份股旅行者財產險集團收盤重挫8.3%。麥當勞重挫5%，公司三季度收入和盈利均不及預期，且美國同店銷售增幅令人失望。

當日，科技股表現不佳，蘋果跌0.23%，谷歌跌0.27%，亞馬遜跌1.12%，Facebook跌3.91%，Netflix跌4.09%。芯片股普遍下跌，恩智浦跌2.00%，AMD跌1.62%，美光科技跌1.24%。德州儀器盤後一度重挫近9%，最新財報顯示，公司第三季度營收37.7億美元，按年下跌11%，預期38.1億美元，每股盈利EPS 1.49美元，預期1.42美元。

數據方面，美國9月成屋銷售總數年化538萬戶，不及市場預期的545萬戶，因市場面臨待售房屋短缺且整體房價水平偏高的問題。

鑑於美國經濟增長放緩，市場研究機構已將對於標普500成份公司2020年的平均盈利預期下調了0.5%。

高盛證券表示，隨着全球經濟衰退迹象不斷出現，公司逐漸收緊「錢袋子」，美股公司的回購力度正在顯著下降，這將對市場造成重要影響。高盛研究發現，在二季度中，標普500指數成份公司回購額總和為1,610億美元，較第一季度按月下降18%。儘管2019年上半年回購額仍為史上僅次於去年同期的第二高，但已明顯下滑17%。