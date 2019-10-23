【開市快報】恒指低開14點　中生製藥揚近2%

撰文：文顥宗
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美國三大股指昨晚（22日）下挫，道指收市跌39點（0.15%），收報26788點。港股今早靠穩，恒指開市報26771點，跌14點（0.05%）；國企指數報10500點，跌26點（0.25%）。
藍籌股開市個別發展，騰訊（0700）跌0.86%，報324.8元；友邦保險（1299）暫無升跌，報75.25元；滙豐控股（0005）升0.16%，報61.5元；中國平安（2318）跌0.32%，報94.1元；港交所（0388）升0.33%，報243元；領展（0823）升0.24%，報84.2元；中國神華（1088）升0.13%，報15.62元；中國人壽（2628）跌0.31%，報19.62元。
外電報道，石油輸出國組織計劃進一步減產，刺激油價回升，惟「三桶油」個別發展，中石化（0386）下跌1.09%，報4.55元；中海油（0883）升0.5%，報12元；中石油（0857）升0.75%，報4.04元。
中生製藥（1177）股權變動，大股東夫婦謝炳及鄭翔玲分別把4.5億股及22.5億股，用饋贈方式無償轉讓予其兒子謝承潤，涉及21.45%股權。公司股價上升1.63%，報11.22元。