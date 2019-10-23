中國密集任命具金融背景副省長　其重要性何在？

《南風窗》今日（23日）報道，不久前，前中國農業銀行副行長蔡東被任命為吉林省副省長，引發市場關注。他是2019年被任命的第6位金融副省長，其中，僅9月最後一個星期，就任命了4位，而2012年至2017年，5年的時間才任命3位。如此密集的任命，讓人們對金融副省長的一切充滿了好奇。據不完全統計，中國範圍內有16位金融副省長。

文章認為，相關人士既內行又有資源。他們都擁有豐富的金融系統工作經驗，大多分管金融等領域。流覽他們的簡歷資訊發現，這群人有著鮮明的群體畫像：高學歷專業人才、10餘年大型金融機構經驗、年輕有為。名校經濟學博士幾乎是他們共同的身份，也讓他們成為懂行的專業型官員。他們中有14位博士，其中經濟學博士有10位，且不少人畢業於復旦、清華、北大、斯坦福大學等世界級名校，專業涵養高。他們大多擁有10餘年的金融機構工作經驗，這也被外界看作是一群有資源的副省長。

具體來說，他們之前工作過的金融機構涵蓋中國證監會、人行、國家外匯局、上交所、中行、農行、交行、光大銀行、工行、國開行等，並且大部分人都有多段金融機構的工作經歷。另外，是中國當下形勢的需要。中國經濟經過數十年的高速發展後，靠投資驅動、土地財政金融化的模式給地方發展積累了風險，如何在全國金融一盤棋舞台下，防範、處置好地方金融風險，是當下地方經濟發展的當務之急，這也是時代為金融副省長準備的舞台。

中國金融系統任職地方副省長彰顯中國經濟治理模式變化。（視覺中國）

再者，防範、處置地方金融風險，是這些金融副省長的第一要務。毫無疑問，地方政府債務是地方金融風險最大的灰犀牛，像是一顆不定時炸彈，如何安全拆彈，考驗的是副省長們的金融智慧。2008年金融危機後，4萬億元人民幣經濟刺激，加上融資平台的地位被肯定，融資平台數量劇增，地方政府債務也隨之攀升。2010年，地方政府債務開始逐漸被監管，地方政府性債務舉債主體逐漸從融資平台轉向國有企業，PPP、信託等更加隱蔽的融資方式出現，「隱性債務」快速上升。

此外，發展地方金融、服務實體經濟也是重要工作，如打造區域金融中心、建立有特殊的金融市場體系、引入大型金融機構落戶等等也是副省長們的分內事，目前，各大中心城市都在爭相打造區域金融中心，競爭較激烈，而競爭背後，在某種程度上說，拼的是金融副省長們金融智慧和資源。