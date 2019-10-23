【收市總結】騰訊跌勢重現　險守320元　累大市跌近220點

港股今日表現相當疲弱，跌幅曾接近300點，以及一度失守26500點，其後才收復此關口。其中萬洲國際（0288）及瑞聲科技（2018）均錄得逾3%，加上再次傳出內地擬修法限制青年人每日打機時限，重磅股騰訊控股（0700）跌2.3%，均拖累今日大市表現。

恒生指數收市報26566點，跌219點；國企指數收市報10451點，跌76點，成交額為681.11億元。

遊戲股普遍向下 騰訊跌2.3%

騰訊表現疲弱，跌幅達2.3%，股價曾跌穿320元，最終險守此關口收市。其他遊戲股方面，IGG（0799）跌2.3%，收市報4.99元，博雅互動（0434）跌1.7%，收市報1.15元。

手機設備股今早亦處於弱勢，收市報45.95元，跌3.6%；舜宇光學（2382）跌1.4%，收市報114.1元，通達集團（0698）跌3.1%，收市報0.62元，鴻騰（6088）跌1.5%，收市報3.35元。

豬肉股亦向下，萬洲跌4%，為今日表現最差藍籌股，收市報7.46元，中糧肉食（1610）跌1.1%，收市報2.77元，雨潤食品（1068）跌2.2%，收市報0.91元。

英國脫歐不暢順 長和系三藍籌皆低收

英國脫歐目前仍未正式落實，對在英國擁有一定業務規模的長和系帶來壓力。長和（0001）跌1.6%，收市報72.2元，長江基建（1038）跌2.5%，收市報54.75元，長實集團（1038）跌1.6%，收市報52.85元。

至於在英國註冊的滙豐控股（0005）跌0.3%，收市報61.2元，渣打集團（2888）則逆市上升1%，收市報68.6元。

此外今日上市的快餐帝國（1843）大玩過山車，曾高出招股價逾倍，收市報0.61元，較招股價低6.1%。