調查稱逾半亞洲零售商計劃來年投資數碼化

本地零售市道轉弱，受近期中美貿易戰及社會事件衝突影響外，零售商亦需面對數碼轉型的挑戰。電子商務公司Tofugear最新的亞洲區零售商創新策略報告顯示，逾半零售商計劃在未來一年投資數碼化，其中他們考慮發展創新科技如「一掃即走」（Scan & Go）自助服務（50%）、即日送貨服務（38%）及在店舖加設電子屏幕（33%）。

該報告由Tofugear、Global Payments、Microsoft及TrendWatching合作，向亞洲地區12個市場的150位零售業高級行政人員進行調查，發現發展全通路（Omnichannel）商業模式，即以消費者為中心，將線上及線下服務串連，是零售商所面對的最大挑戰。

Tofugear研究部主管Philip Wiggenraad表示，由於現時消費者期望可隨時隨地購物，亞洲零售商都意識到創新的重要性。不過，對於實現消費者期望，許多零售商並不積極主動，而是密切關注競爭對手的行為。他認為，與科技公司合作的零售商將可搶先一步，成為制定行業標準的先驅，令其他零售商只得跟隨其後。

報告提到，除了創新科技，有53%的零售商稱電子商貿平台是未來重大的投資項目，他們期望納入由人工智能驅動及個人化的新功能，而有51%受訪者稱零售管理系統（POS）將是下一個優先投資項目。