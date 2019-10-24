中國面臨的通脹　與美國上世紀70年代的情況不同在.....

中國大內媒體觀察者網署名為長江邊的漁夫的文章，上週中國國家統計局公佈了今年三季度的經濟資料，最為公眾關注的資料應該就是GDP。按照可比價格計算，按年增長6.2%；分季度看，2019年三個季度增長分別是6.4%，6.2%，6.0%。三季度的資料不僅低於之前的預期值6.1%，而且還創下了2007年次貸金融危機以來的新低。

而9月份CPI開始進入3時代。由此很多人表示，中國當前經濟狀況和上世紀70年代美國的經濟滯漲極其相似，認為美國當年的大範圍物價飛漲最根本的原因是貨幣，即貨幣超發導致了物價全面上漲。另外還有人提出是油價導致的，因為美國1966年通脹時期就已經破3%，只是後期作為工業化發展的基礎起到了添柴加醋的作用。

文章認為，如今的中國和當年的美國情況是不同的。今年年初以來，CPI持續走高，從年初的1.7%漲到了9月份的3%。若將資料分開來看，非食品CPI今年是持續下滑的，食品CPI卻蒸蒸日上。而食品CPI的上漲主要還是是因為非洲豬瘟導致肉類價格大幅上漲，9月肉類的CPI按年大增了46.9%。這表明當下的通貨膨脹其實是結構性問題，而不是非貨幣因素導致的物價全面上揚。

有分析表示，中國經濟可能到了拐點。（新華社）

可以看到，今年CPI持續上行的原因是豬肉的供給衝擊，而非貨幣因素。另外，肉類不同美國當年的石油，肉類是具周期性的產品，很難推動其他領域的生產成本上揚，進而導致全市場的價格爆發。所以，這個增長3%的指數，並非實際意義上的難題。要解決這個問題，只需要增加豬肉或者替代肉的供給。簡單來說，時間就能治癒這個問題。

另外一方面，就非食品的CPI來看，發現其價格反而出現通縮現象。非食品CPI裡還包含價格波動比較大的石油，剔除食品和石油後的核心CPI今年從年初的1.9%降到了當下的1.5%，通縮的風險是應該考慮的。人行在考量通脹的時候，關注點往往集中在自己的貨幣政策是怎麼影響的，而非來自各個商品獨特的供求因素。這也是為什麼央行普遍關心的是核心CPI，即剔除食品和油價的CPI數據。因為農副產品對於消費的影響的是短暫的是週期性的，而油價屬於基礎性產品，價格波動一般都不大。

因此，未來3%的CPI不會成為寬鬆貨幣政策的攔路虎，會繼續放水。而且18號的統計局發言人也表達了類似的觀點：「當前CPI上漲是結構性上漲，價格主體平穩，貨幣政策有比較充裕的操作空間，貨幣政策會根據經濟形勢相機抉擇。」文章表示，現在的中國就是個超級大國。按照2018年的計算基數，現在中國的GDP總量已經達到90萬億人民幣，這是全球總體量的六分之一。這時候中國不應該繼續盯著短期的經濟波動，而應該考慮如何做大做強規模經濟。