香港出口連跌11個月　9月出口貨值挫7.3%　遜預期

香港出口數據連跌第11個月。統計處公布，9月出口貨值按年跌7.3%，遜預期，並較上月跌幅擴大1個百分點；入口貨值跌10.3%，較預期為佳。

統計處指出，9月出口貨值為3,477億元，按年跌7.3%；入口貨值為3,793億元，按年跌10.3%，有形貿易逆差為316億元。

首9個月出口貨值跌4.6%

在今年首9個月，整體出口貨值按年跌4.6%，商品進口貨值按年跌6.5%，有形貿易逆差為3,368億元。

統計處進一步指出，9月輸往亞洲的整體出口貨值按年跌4.5%，其中輸往韓國跌25.9%﹑輸往泰國及新加坡，則分別跌11.1%及10.9%。惟出口至菲律賓及台灣貨值分別上升21.1%及12.3%。

同時輸往美國﹑德國及英國，分別按年跌24.3%﹑12.8%及6.8%。

政府又指出，從韓國入口跌25.1%﹑印度跌19.5%﹑馬來西亞跌16.1%。

政府﹕商品出口仍充滿挑戰

政府發言人表示，9月份商品出口進一步減弱，按年跌幅有所擴大，原因是受環球需求疲弱及中美貿易摩擦在該月份升級所影響。輸往大部分主要市場的出口繼續表現欠佳。

展望未來，由於環球經濟放緩及各種不明朗因素，包括中美貿易關係的發展，對環球貿易往來所構成的壓力料會持續一段時間，香港商品出口的短期前景仍充滿挑戰。政府會密切留意有關情況。