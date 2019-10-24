畢馬威中國：57%本地消費者自認精通科技　惟企業缺乏人才拓技術

數碼科技發展逐漸改變消費者的購買習慣，畢馬威中國與香港貨品編碼協會的最新調查發現，有57%香港消費者認為自己精通科技，中國消費者則有77%，反映數碼科技正推動消費者行為轉型，惟部分企業缺乏相關人才及資源發展大數據。

調查顯示，香港消費者在使用數碼科技時，普遍會使用網上理財服務（77%）、瀏覽收費及免費的網上媒體（74%）及使用流動支付服務（73%）。另外，有七成大灣區城市的中國消費者習慣使用的網上外賣平台，在港的參與率僅39%，反映本地的數碼化參與模式較傳統。

受資源所限 僅33%企業會進行數據分析

調查同時訪問企業管理層有關發展部署，發現他們視收集數據為最重要的未來策略，其次為發展創新科技及加強網上宣傳，有77%的受訪者表示會收集數據，惟僅有33%會進行數據分析，由於不少企業缺乏相關人才及資源發展大數據。

畢馬威中國香港區消費品與工業市場主管葉嘉明表示，企業傾向透過企業培訓以及諮詢機構解決此問題，惟貨品編碼協會總裁林潔貽補充，通常具規模的大企業較熱衷發展大數據，中小企則受規模所限難以應用，長遠他們應從簡單分析開始，逐步透過數據鎖定客戶群及提高效率。

貨品編碼協會總裁林潔貽表示（左），通常具規模的大企業較熱衷發展大數據，中小企則受規模所限難以應用。

社會事件令更多人接觸網上銷售

調查進行期間正值社會運動事件，問到零售商會否因此加快發展電子商貿，葉嘉明表示，社會事件導致交通不便，令更多人接觸網上外賣平台，以及增加網上渠道的銷售，認為事件令電子商貿有更多的發展空間。

畢馬威中國與香港貨品編碼協會委託YouGov進行兩項調查，概述大灣區零售業的數碼化和科技趨勢，於今年7至8月分別訪問香港及九個大灣區城市內的1,500多名消費者，以及300多名駐香港的企業高級管理層。