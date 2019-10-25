歐央行按兵不動　土耳其央行減息250個基點

歐洲央行（ECB）在周四（24日）公布議息結果，維持主要再融資利率在零水平不變，將存款利率維持在負0.5%不變，將邊際借貸利率維持在0.25%不變。歐洲央行重申自11月1日起重啟淨資產購買計劃，規模為每月200億歐元。

歐洲央行表示，如有需要將持續購債，並且將在加息前不久停止購債。預期利率將維持在當前或者更低水平，直至通脹前景穩定轉向接近但低於2%的目標水平。

歐元區經濟數據似乎再次證明歐洲經濟復甦乏力，甚至逐漸靠近衰退邊緣。

數據顯示，10月份德國Markit製造業PMI為41.9，比前值略有回升但仍不及預期；歐元區製造業PMI數據同樣低於市場預期，這給歐元區第四季度經濟增長前景蒙上陰影。

土耳其第二季經濟倒退1.9%

另一方面，土耳其央行於周日宣布減息250個基點至14%，為年內第三次減息，市場預期為減息100個基點。當日，印尼央行將基準利率下調25個基點至5%。

有分析指出，經濟增速放緩，是各發展中國家央行減息的共同原因。根據土耳其國家統計局發佈的數據，2019年第二季度，土耳其GDP在剔除物價上漲因素後，按年再度下降1.5%，第二季度依然是負增長。2019年上半年，土耳其的GDP按年負增長，增長率為-1.9%，這意味着土耳其經濟目前已經進入衰退周期。

美國聯儲局再次擁抱貨幣寬鬆，也給了發展中國家央行減息的勇氣。2019年7月，美聯儲再次擁抱寬鬆政策，宣布減息25個基點。9月，美聯儲再次減息25個基點。