京滬高鐵籌備A股上市　2017年賺逾百億元人民幣

撰文：遲精蕊
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中國證監會官網昨晚顯示，京滬高速鐵路股份有限公司向證監會遞送了《首次公開發行股票並上市》材料，證監會於10月22日接收並受理。
2019年2月26日，證監會北京監管局網站當天刊登了京滬高速鐵路股份有限公司上市輔導備案表，由中國國家鐵路集團有限公司控股﹑京滬高速鐵路股份有限公司正式啟動A股上市工作。
據中國國家鐵路集團有限公司方面介紹，全面啟動京滬高速鐵路股份有限公司上市工作，是中國國家鐵路集團有限公司積極推進國鐵企業股份制改造的重要舉措之一，是大力發展混合所有制經濟、促進鐵路企業資本結構優化調整的具體行動。
京滬高速鐵路股份有限公司的第一大股東為中國鐵路投資有限公司，中國鐵路投資有限公司為中國國家鐵路集團全資子公司。據國家企業信用信息公示系統，中國鐵路投資有限公司佔京滬高速鐵路股份有限公司股比達43.17%。
根據《河北建投交通投資有限責任公司主體與相關債項2018年度跟蹤評級報告》披露數據，2017年京滬高鐵營業收入295.95億元（人民幣‧下同），按年增長12.5%；實現利潤127.16億元，按年增長33.5%。利潤率提升6.7個百分點至42.9%，盈利能力大幅領先A股鐵路運輸企業。