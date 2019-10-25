外匯局：中國外債風險總體可控

國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，中國對外債務和對外資產增長協同推進，且外債結構更加優化，中長期外債餘額佔比總體上升；債務證券餘額增長較快增加，主要是境外投資者多元化配置境內資產，穩定性進一步增強。

首先，從與主要國家對比看，中國外債的絕對規模和相對規模並不高，隨著經濟的發展和全球化進程的推進，一國對外債務穩步增長是一個非常自然的過程，尤其是經濟體量大的國家，相應的債務規模也大，體現了一個國家綜合利用國際、國內兩種資源，實現資源合理有效配置的結果。與全球主要國家相比，當前中國的債務絕對規模不高，相對規模處於中等偏低的水準。

第二，從與對外資產的匹配看，中國的對外債務和對外資產增長是協調有序的。根據國際經驗，衡量外債風險、評估外部脆弱性，實際上更加應該關注對外資產的規模和償債能力。從外匯局發佈的國際投資頭寸表來看，2019年6月末，對外資產總額為7.4萬億美元，比2014年末上升16%；同期對外負債總額為5.4萬億美元，比2014年末上升12%，資產增長的幅度更高一些。

第三，從發展趨勢看，中國外債結構明顯優化，穩定性進一步增強。這包括幾個維度，期限結構方面，近年來中國外債增長主要集中在中長期外債。2018年末中國的外債餘額在世界排名是第12位，美國是中國的10倍，英國是我們的4倍，日本是中國的2倍；從相對規模來看，2018年末，中國的外債餘額與國民收入的比值為14%，據不完全統計，在全球排名位於150名以後。而且中國的外債負債率、債務率等指標都在國際安全線以內，低於發達國家和新興市場國家整體水準。