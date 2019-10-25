新三板推出精選層：允許公開發行　建立直接轉板機制

《上海證券報》今日報道，證監會新聞發言人常德鵬25日表示，新三板綜合改革已經確定了總體思路和改革方案。充分考慮新三板承受能力以及與資本市場其他板塊的關係。

這是新三板設立、運行近7年來最為深入的一次改革。

改革要點如下：一，完善市場分層，設立精選層，配套形成交易、投資者適當性、資訊披露、監督管理等差異化制度體系；二，建立轉板上市機制，在精選層掛牌一定期限，且符合交易所上市條件和相關規定的企業，可以直接轉板上市。

三，優化發行融資制度，構建多元化發行機制，允許符合條件的創新層企業向不特定合格投資者公開發行股票。四，持續推進簡政放權，提高融資效率、支援不同類型掛牌企業融資發展，引入公募基金等長期資金。五，實施分類監管，研究提高違法成本；完善摘牌制度，推動市場出清，促進形成良性的市場進退生態。

常德鵬表示，新三板改革是全面深化資本市場改革的重要一環。總體思路是實現與交易所的錯位發展。堅持多層次資本市場有機聯繫，打通中小企業成長壯大的市場通道，完善基礎制度安排，促進融資、交易、定價等市場功能有效發揮。建立健全適閤中小企業特點的制度安排，為掛牌企業提供差異化精準服務，提高資訊披露品質，嚴厲查處違法違規行為，防範市場風險，促進中小企業規範發展。

新三板改革將推出的一系列政策措施，涵蓋市場分層管理、發行融資、轉板上市、差異化交易及投資者適當性管理、摘牌制度、強化監管等各個層面。