中國三大運營商營收持續下降　服務收入不容樂觀

內地三大電訊均受到收入下跌情況困擾。《新京報》28日報道稱，據中國電信（0728）發佈的財報顯示，公司前三季度經營收入為人民幣2,828億元（人民幣‧下同），比2018年同期下降0.8%，公司股東應佔利潤約為184億元，比2018年同期下降3.4%。

作為內地最大的電訊商，中國移動（0941）發佈的前三季度財報顯示，在營收微跌的同時，利潤出現跌幅近14%的滑坡。中國移動前三季度運營收入為5,667億元，比2018年同期下降0.2%。

中國聯通（0762）發佈的2019年前三季度財報顯示，期內股東應佔溢利增加11.9%至98.23億元，前三季度總收入2,171億元，也按年下跌1.18%。

上半年三大電訊對5G投入410億元

中國三大運營商即將在11月1日正式開啟5G商用。由於4G紅利的消退以及提速降費等政策的影響，三大運營商在2019年的營收狀況，尤其是移動流量等服務收入不容樂觀。

據三大運營商今年8月發佈的半年報顯示，2019年5G上的資本開支合計將達到410億元。其中，中移動對5G投資將達到240億元，而聯通和中電信2019年的5G投資預算則分別為80億元和90億元。